Son dakika haberi | Hendek Devlet Hastanesinde bronkoskopi işlemi yapılmaya başlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde hastalara bronkoskopik tedavisi uygulanmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hendek Devlet Hastanesinde hayırseverler tarafından bağışlanan göğüs hastalıkları alanında kullanılan bronkoskopi cihazı hizmete alındı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Üney, hastaneye başvuran ilk hastaya işlemi gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, ilçe hastanelerinin güçlenmesi ve bölge halkının sağlık hizmetini en iyi şekilde alabilmesi için tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

Hayırseverlere teşekkür eden Başhekim Dr. Ünal Küçükyılmaz da tüm çalışmalarının ilçeye daha iyi sağlık hizmeti verebilmek adına olduğunu kaydetti. ???????

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet