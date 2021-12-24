Son dakika haberi: Hempa Çocuk Derneği, Mersin'de çocukların Noel Bayramı'nı kutladı - Haberler
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Son dakika haberi: Hempa Çocuk Derneği, Mersin'de çocukların Noel Bayramı'nı kutladı

Son dakika haberi: Hempa Çocuk Derneği, Mersin'de çocukların Noel Bayramı'nı kutladı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hempa Çocuk Derneği, Mersin'de yaşayan Hristiyan mülteci çocukların Noel Bayramı'nı kutladı.

MERSİN (AA) - Hempa Çocuk Derneği, Mersin'de yaşayan Hristiyan mülteci çocukların Noel Bayramı'nı kutladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri Mersin ziyareti kapsamında kentte yaşayan Hristiyan mülteci çocuklarla bir araya geldi.

Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler veren dernek üyeleri, çocukların Noel Bayramı'nı da kutladı.

Dernek üyeleri, programları kapsamında Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ne de ziyarette bulundu.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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