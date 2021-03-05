Son dakika haberi! Helikopter kazası şehitleri için tören (1)
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Son dakika haberi! Helikopter kazası şehitleri için tören (1)

05.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:36

Son dakika haberleri: Şehitleri taşıyan ambulansların havaalanına gelişi Şehitlerin naaşının omuzlara alınması Şehitlerin naaşının tören alanına getirilmesi ELAZIĞ - Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehitleri taşıyan ambulansların havaalanına gelişi

Şehitlerin naaşının omuzlara alınması

Şehitlerin naaşının tören alanına getirilmesi ELAZIĞ - Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. (1)

Son dakika haberi! Helikopter kazası şehitleri için tören (1)
Son dakika haberi! Helikopter kazası şehitleri için tören (1)
Son dakika haberi! Helikopter kazası şehitleri için tören (1)
Son dakika haberi! Helikopter kazası şehitleri için tören (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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