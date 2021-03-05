Son dakika haberi! Helikopter kazası şehitleri için tören (1)

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Son dakika haberleri: Şehitleri taşıyan ambulansların havaalanına gelişi Şehitlerin naaşının omuzlara alınması Şehitlerin naaşının tören alanına getirilmesi ELAZIĞ - Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehitleri taşıyan ambulansların havaalanına gelişi

Şehitlerin naaşının omuzlara alınması

Şehitlerin naaşının tören alanına getirilmesi ELAZIĞ - Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı