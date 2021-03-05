Son dakika haberi! Helikopter kazası şehitleri için tören (1)
05.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:36
Son dakika haberleri: Şehitleri taşıyan ambulansların havaalanına gelişi Şehitlerin naaşının omuzlara alınması Şehitlerin naaşının tören alanına getirilmesi ELAZIĞ - Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi.
Şehitleri taşıyan ambulansların havaalanına gelişi
Şehitlerin naaşının omuzlara alınması
Şehitlerin naaşının tören alanına getirilmesi ELAZIĞ - Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı