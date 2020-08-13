Son dakika haberi: Helikopter destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı
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Son dakika haberi: Helikopter destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde sakladığı değerlendirilen 17 şüpheli şahsın ikametlerine polis helikopterinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Son dakika haberi: Helikopter destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı
13.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:44

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde sakladığı değerlendirilen 17 şüpheli şahsın ikametlerine polis helikopterinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda anahtarlık görünümlü suikast silahı da ele geçirildi.

Çorlu'da halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesinde ikametlerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde sakladığı değerlendirilen 17 hedef şüpheli şahsın ikametlerine sabah saatlerinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş, narkotik, KOM, Özel Harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan 35 ekip halinde toplam 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait polis helikopterinin de katıldığı operasyonda 2 adet otomatik ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 8 fişek, 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 150 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 1 adet anahtarlık görünümlü tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çelik yelek, satışa hazır halde 13 fişek uyuşturucu eroin maddesi, yaklaşık 500 adet uyuşturucu nitelikli hap, ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilen 6 şahıs yakalandı.

Trafik yönünden kusuru olduğu tespit edilen 4 sürücüye 6 bin 442 TL para cezası kesen polis ekipleri

konuyla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan adli işlem yaparken 2 şahsa ruhsatsız av tüfeği bulundurma kapsamında idari işlem yaptı. Emniyet ekipleri operasyon dahilinde toplam 14 şüpheliyi gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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