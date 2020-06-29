Son dakika haberi! HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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Son dakika haberi! HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Son dakika haberi! HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
29.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:20

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi 301'inci gününde de sürüyor. Eylemde 10'uncu aya girilirken evlat nöbetine kalımlar da devam ediyor. Eylemin 301'inci gününde terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırılan 15 yaşındaki kızı için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne Hanım Dağçiçek kızını geri gelmesini istedi. Kızının 2015'te Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını ve ardından kendilerinin İstanbul'a gittiğini belirten anne Dağçiçek, "Kızım lise öğrencisiydi ve HDP ile hiçbir bağlantısı yoktu kandırıp dağa götürdüler. Kızım için HDP'ye gittik bana dediler, 'Kızın dağa gitmiş yapabileceğimiz bir şey yok sende eve git' dediler. Ben 5 yıldır kızımı görmüyorum, kızımın geri gelmesini istiyorum. Sizin aracılığınız ile kızım gel, kaçarak devlete teslim ol. Biz seni çok özledik ve senin hasretinle kaldık" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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