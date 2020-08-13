Son dakika haberi: HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde
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Son dakika haberi: HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde

Son dakika haberi... HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 346'ncı gününe girdi.

13.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:46

HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 346'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 346'ncı gününde de devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için 346 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. HDP'nin Ermeni davası yürüttüğünü kaydeden baba Bingöl, hem canlarının hem de mallarının düşmanı olduklarını söyledi. Bingöl, "346 gündür burada oturuyorum, maalesef HDP'den bize herhangi bir açıklama gelmiyor. HDP çocuklarımızı götürdü, biz onlar için çocuklarımızı büyütmedik. Bugün HDP Kürtlerin kanının üstünde rant yapıyor, HDP Ermeni davası yapıyor, Kürt davası değil. Bunların tasması Amerika'nın elinde onlar ne derse o yana gidiyorlar. Amerika'nın kuklalarıdır, bu çocukları sizden almadan kimse buradan ayrılmayacak. Türkiye'deki bütün milletvekillerine sesleniyorum bu işe el atın, HDP milletvekillerinden çocuklarımızı isteyin. Bunlar nereye kadar Kürtler üstünde rant yapacaklar ne zamana kadar Kürtlerin sayesinde sandalye sahibi olacaklar. Bunlar hem canımızı hem de malımızı götürüyorlar. O paralarla çocuklarımızı bize düşman edip bize kurşun sıkıyorlar. Kesinlikle bu vatan birdir kimse bölemez, herkes bilsin. Tuncay oğlum beni duyuyor ve görüyorsan 346 gündür HDP'nin önündeyim. Onlar sizi dağda bizi de kapılarında ölüme terk etmiş. Onlara güvenme dini ve imanı yok ateşe tapan insanlardır. Kaç gel teslim ol, burada işkence ve ceza yok" dedi.

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Son dakika haberi: HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde

Kaynak: İHA

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