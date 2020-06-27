Son dakika haberi | HDP önündeki aileler, YKS kısıtlaması nedeni ile eylemlerine 2 gün ara verdi Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında eylemlerine 2 gün ara verdi.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında eylemlerine 2 gün ara verdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından YKS nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında eylemlerine 2 gün ara verdi. Ailelerin, pazartesi gününden itibaren eylemlerine kaldığı yerden devam edeceği kaydedildi. (Sedat Irmak/İHA) Kaynak: İHA