Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor
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Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor

Son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 585'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 585'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 585'inci gününde de devam ediyor. Aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişlerini sürdürüyor. Hakkari'den 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelerek oturma eylemine katılan baba Nazmi Türan, HDP'nin desteğiyle kızının dağa kaçırıldığını söyledi. Çocuğundan hiçbir haber alamadıklarını aktaran baba Türan, "585 gündür biz buradayız. Bütün anne ve babaların desteğiyle biz buradayız. Bu çadırı terk etmeyeceğiz. Eğer çocuğum sesimi duyuyorsa gelsin devlete teslim olsun. Bizim devletimiz güçlü bir devlettir" dedi.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)

Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor
Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor
Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor
Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor
Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor
Son dakika haberi | HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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