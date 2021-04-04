HDP önündeki acılı baba: "Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Doğru adresteyiz"
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HDP önündeki acılı baba: "Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Doğru adresteyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 580'inci gününe girdi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 580'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 580'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi. Begdaş, "580 gündür bu kapıdayız. Herkes evladı için gelmiş, 221 aile olduk burada. Çok şükür emeğimiz boşa gitmedi. Az çok evlatlarımız geldi. İnşallah bütün evlatlarımız gelecek. Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. İyi ki gelmişiz, doğru adresteyiz. Ben burada bütün Diyarbakır halkına sesleniyorum, gün bugündür. Gelin hep beraber evlatlarımızı kurtaralım. Buradan oğluma da sesleniyorum. Eğer ki bizi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Ceza yok, bir şey yok. Sizi kandırıyorlar" dedi.

-İHA-

HDP önündeki acılı baba: 'Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Doğru adresteyiz'
HDP önündeki acılı baba: 'Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Doğru adresteyiz'
HDP önündeki acılı baba: 'Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Doğru adresteyiz'
HDP önündeki acılı baba: 'Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Doğru adresteyiz'
HDP önündeki acılı baba: 'Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Doğru adresteyiz'
HDP önündeki acılı baba: 'Evlatlarımız gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Doğru adresteyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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