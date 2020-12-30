HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan AİHM'e tepki
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HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan AİHM'e tepki

30.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:20
HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan AİHM'e tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 485'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 485'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 485'nci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce İstanbul'da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürülen oğlu Ömer (24) için Ağrı'dan Diyarbakır'a gelip HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Salih Gökçe, oğlunu HDP'den istediğini söyledi. Oğlunun 30 Aralık 2015'te dağa kaçırıldığını, bugün de onun kaçırılışının yıldönümü olduğunu belirten Gökçe, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması için karar vermiş, özgürlüğü kısıtlandığına dair iddiada bulunmuş. Peki benim oğlumun özgürlüğü ne olacak? Ben 5 yıldır bir ay bile evde kalamıyorum, oğlumu her yerde arıyorum. AİHM önce buradaki ailelerin çocuklarının ve benim çocuğumun özgürlüğünü versin, sonra Selahattin Demirtaş'tan bahsetsin. AİHM'i tanımıyorum, AİHM haindir" dedi.

(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA)

HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan AİHM'e tepki
HDP önünde evlat nöbeti tutan babadan AİHM'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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