Son dakika haberi... HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı üzerine jandarma ve polis teyakkuzda
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Son dakika haberi... HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı üzerine jandarma ve polis teyakkuzda

Son dakika 3. sayfa haberi... HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı üzerine jandarma ve polis teyakkuzda HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı üzerine Tekirdağ Malkara ilçe girişini jandarma ve polis ekipleri tuttu.

15.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:57

HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı üzerine jandarma ve polis teyakkuzda

TEKİRDAĞ - HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı üzerine Tekirdağ Malkara ilçe girişini jandarma ve polis ekipleri tuttu.

HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapmasının ardından korona virüs salgını riskini de göz önüne alan Tekirdağ, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Adana ve Bursa valilikleri şehirlere girişleri kısıtlamasının ardından Malkara ilçe girişini tutan jandarma ve polis ekipleri kuş uçurtmuyor.

Küçük Sanayi Sitesi girişinde konuşlanan Malkara İlçe Jandarma ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları tek tek kontrol ediyor. Ekipler, kontrol noktalarında denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Son dakika haberi... HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı üzerine jandarma ve polis teyakkuzda

Kaynak: İHA

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