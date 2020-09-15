Son dakika haberi: HDP milletvekilinin 'Türk-Kürt çatışması' söylemini güvenlik kamerası görüntüleri yalanladı
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Son dakika haberi: HDP milletvekilinin 'Türk-Kürt çatışması' söylemini güvenlik kamerası görüntüleri yalanladı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kavganın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, bazı basın yayın organları ile PKK sempatizanları ile HDP'li milletvekillerinin ortaya attığı 'Türk-Kürt çatışması' söylemini yalanladı.

Son dakika haberi: HDP milletvekilinin 'Türk-Kürt çatışması' söylemini güvenlik kamerası görüntüleri yalanladı
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:02

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kavganın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, bazı basın yayın organları ile PKK sempatizanları ile HDP'li milletvekillerinin ortaya attığı 'Türk-Kürt çatışması' söylemini yalanladı. İlçede yaşayan vatandaşlar da bu söylemi ortaya atanlara tepki gösterdi.

Dinar'da dün gece yaşanan silahlı kavgada Ömer Arslantürk'ün (40) silahından çıkan kurşunlarla Özkan Tokay (21) ve Emrah Özsaliç (28) vuruldu. Ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücuduna 3 mermi isabet eden Tokay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Özsaliç ile darp sonucu yaralanan F. Tokay (15) ve kavgaya karışan Arslantürk ailesi üyelerinden Nurcan Arslatürk (35) ile M. Arslantürk (16) ve E. Arslantürk (14) hastanelerde tedavi altına alındı.

Bazı sosyal medya siteleri ve basın yayın organlarında olayın Kürt-Türk kavgası gibi lanse edilmesi, Dinar ilçesi ile kent genelinde vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde 'Afyon'da Kürtlere yönelik saldırı' başlığı altındaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri asılsız haberleri yalanladı

Olayın gerçekleştiği yeri gören güvenlik kamerası görüntülerinde, kavga ihbarı alındıktan yaklaşık 4 dakika sonra iki ambulans ile birlikte çok sayıda polis ekibinin bölgeye geldiği ve olaya müdahale edildiği görülüyor. Hızlı bir şekilde yaralıları ambulansa alan sağlık görevlilerinin, yine süratle yaralıları hastanelere yetiştirmek için hareket ettiği gözleniyor. Polis ekiplerinin ise olay yerine gelir gelmez hemen inceleme başlattıkları ve katil zanlısının peşine düştükleri görülüyor.

"Bizim Türk-Kürt diye bir olayımız yoktur"

Olayın gerçekleştiği yeri gören, Kürt asıllı bir başka iş adamına ait şantiyenin satış müdürü Hasan Aslantürk, olayın Dinar'da Türk-Kürt çatışması şeklinde yansıtılmasına tepki göstererek, "Biz olayın olduğu inşaatın yan komşusuyuz. Kesinlikle Türk-Kürt diye bir sıkıntımız olmadı. Bu olay iki grubun aralarında geçen kavgadan olmuştur. Bizim Türk-Kürt diye bir olayımız yoktur, Kürt de bizim kardeşimiz Türk de bizim kardeşimiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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