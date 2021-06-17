Son dakika haberi! HDP'li Turan, Kooperatifler Bakanlığı kurulması önerisinde bulundu

Son dakika habere göre HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye'de 12 binden fazla tarımsal kooperatifin olmasına rağmen neredeyse tümünün dayanışma ilkelerinden uzak olduğunu ileri sürerek "HDP olarak Kooperatifler Kanun Teklifi hazırladık.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye'de 12 binden fazla tarımsal kooperatifin olmasına rağmen neredeyse tümünün dayanışma ilkelerinden uzak olduğunu ileri sürerek "HDP olarak Kooperatifler Kanun Teklifi hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında yönetilen kooperatifleri tek bir bakanlığa dönüştürüyoruz. Bunun adına da Kooperatifler Bakanlığı diyoruz." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de tarımın 1980'li yıllardan itibaren çok uluslu şirketlerin hegemonyası altına girdiğini, ardından KİT'lerin tasfiye sürecinin başladığını, piyasayı çiftçi açısından düzenleyen kurumların özelleştirme sürecine girdiğini belirtti. Bu uygulamaların sonucunda Türkiye'de girdi fiyatlarının hızla artmaya başladığını savunan Turan, bunun üzerine çiftçinin üretimden hızla uzaklaştığını ileri sürdü.

Türkiye'de gıda egemenliğinin yok olduğunu iddia eden Turan, "Çiftçiler ne ekeceklerine, nasıl ekeceklerine karar veren insanlar değil, birer tarla bekçisine dönüştürüldü. Gıda güvenliği tasfiye oldu, ithalat politikaları tarımda belirleyici hale geldi." dedi.

Turan, HDP olarak doğaya dikte eden değil doğayı taklit eden bir anlayıştan yana olduklarını, endüstriyel tarım anlayışından uzaklaşmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Uzun süredir tarım kooperatiflerinin sorunları üzerinde çalıştıklarını da ifade eden Turan, bununla ilgili Kooperatifler Bakanlığı kurulması yönünde bir anlayışla bir kanun teklifi hazırladıklarını vurguladı. Turan, şunları kaydetti:

"Piyasanın rekabetçi koşulları kooperatifleri ticari şirketler haline dönüştürdü. Geldiğimiz noktada Türkiye'de 12 binden fazla kooperatif olmasına rağmen neredeyse tümü dayanışma ilkelerinden uzak, rekabet üzerine kurulu, merkeziyetçi ve piyasa çalkantılarına terkedilmiş kurumlar haline dönüştü. HDP olarak bununla ilgili Kooperatifler Kanun Teklifi hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında yönetilen kooperatifleri tek bir bakanlığa dönüştürüyoruz. Bunun adına da Kooperatifler Bakanlığı diyoruz. Kooperatiflerin hiyerarşik yapısını ortadan kaldırarak kendi iç dinamikleriyle hareket edebilecek, kararlarını kendi alabilecek demokratik bir mevzuatı oluşturmuş durumdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen