Son dakika haberi: HDP'li Koç: "Ağrı'ya bütün yatırımlar kesilmiş durumda"
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Son dakika haberi: HDP'li Koç: "Ağrı'ya bütün yatırımlar kesilmiş durumda"

26.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:22
Son dakika haberi: HDP'li Koç:

Gelen son dakika haberine göre HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı'ya hiçbir yatırım yapılmadığını öne sürdü.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı'ya hiçbir yatırım yapılmadığını öne sürdü.

Koç, partisinden Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'nın yaşadığı sorunlara değindi.

AK Parti hükümetlerinin ülkeyi yönetemediğinin göstergesinin Ağrı olduğunu savunan Koç, Ağrı'nın doğası, turizmi, tarım ve hayvancılığıyla gelir düzeyi önde gelen illerinden olması gerekirken son sıralarda olduğunu söyledi. Koç, "Ağrı'ya bütün yatırımlar kesilmiş durumda. Yatırımlar Erzurum'a kadar gidiyor. Turizmiyle, tarihiyle, doğasıyla belki dünyada eşi benzeri olmayan Ağrı, can çekişir bir il haline gelmiş durumda. AK Parti hükümetlerinin Ağrı'ya reva gördükleri şey yoksulluk, işsizlik ve çıkmazlıktır." diye konuştu.

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Ağrı'nın orta çağdan kalan bir kent haline geldiğini iddia eden Koç, "Ağrı'da işsizlik sorunu yok çünkü Ağrı'da çalışan nüfus yok." dedi.

Koç, Ağrı'nın yaşam endeksinde sondan 3. sırada bulunduğunu dile getirerek gayrisafi yurt içi hasıladan en düşük payı alan ilin de Ağrı olduğunu söyledi.

Taşdemir de bütçe dağılımında bölgeler ve iller arası eşitsizliğin dikkate alınmasını defalarca söylediklerini ancak bunun dikkate alınmadığını savundu.

Ağrı'da 489 bin 638 kişinin, İstanbul'da 203 bin 500 Ağrılının yaşadığını belirten Taşdemir, Ağrılıların Ağrı dışında yaşamak zorunda bırakıldığını öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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