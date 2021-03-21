Son dakika haber! ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı
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Son dakika haber! ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı

21.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:09

Gelen son dakika haberine göre HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı (2)SERBEST BIRAKILDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğlu'nun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğlu'nun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Son dakika haber! ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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