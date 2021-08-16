Son dakika haberi! HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı transfer etti

Son dakika haberi! HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon OGM Ormanspor forması giyen Ergi Tırpancı'yla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Tırpancı'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hande Yener Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:26:04. #1.15#

title