Son dakika haberi! HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı transfer etti
Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon OGM Ormanspor forması giyen Ergi Tırpancı'yla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Tırpancı'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz