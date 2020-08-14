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Son dakika haberi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan üç transfer

Son dakika haberi: ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor; Utku Saraloğlu, Efe Beşok ve Ekrem Sancaklı'yı transfer etti.

Son dakika haberi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan üç transfer
14.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:32

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor; Utku Saraloğlu, Efe Beşok ve Ekrem Sancaklı'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Türk Telekom'da forma giyen 23 yaşındaki uzun forvet Efe Beşok, Fenerbahçe Beko'da oynayan 19 yaşındaki oyun kurucu şutör Ekrem Sancaklı ve Sigortam.net İTÜ Basket'in kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyun kurucu Utku Saraloğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Üç oyuncuyla birer yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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