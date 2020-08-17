Son dakika haberi... Hazro'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Hazro'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Son dakika haberi... Hazro'da silahlı kavga: 1 yaralı
17.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:10

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ü.D. ile kayınbiraderi M.K. arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine meydana gelen kavgada silahlar çekildi. Kavgada M.K. eniştesi olan Ü.D.'yi silahla bacağından vurdu. Yaralı Ü.D. çevredekilerin yardımı ile Hazro Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Eniştesini yaraladıktan sonra kaçan M.K.'nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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