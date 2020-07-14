Son dakika haberi: HAZİRAN AYI KONUT SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI Son dakika haberleri: Haber-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle konut piyasasında hareketlenmeler yaşandı.

Haber-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle konut piyasasında hareketlenmeler yaşandı. Tapu dairelerinde yapılan bir günlük işlem sayısı 200'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, konut satışlarının haziran ayında yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye ulaştığını açıkladı.

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesiyle tapu dairelerinde yoğunluk yaşandı. Ev alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tapu müdürlüklerine akın ederken, günlük işlem sayısı 50'den 200'e yükseldi. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu, konut kredisi faizlerinin düşürüldüğü haziran ayına ilişkin satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde haziran ayında satılan konut sayısı önceki aya göre yüzde 273, geçen yılın haziran ayına göre de yüzde 209,7 artışla 190 bin 12 oldu. İstanbul 28 bin 799 konutla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1286,9 artarak 101 bin 504 oldu.

İlk defa satılan konut sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 152 artarak 58 bin 632'ye ulaştı.

İkinci el konut satışlarında haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 244,9 artış göstererek 131 bin 380'e yükseldi. İkinci el konut satışlarında, İstanbul 20 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sırada yer aldı.

Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yıla göre yüzde 38,1 azalarak 1664 oldu. 730 konut satışı ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

Kaynak: DHA