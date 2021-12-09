Son dakika haberi: Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Merkez Bankasının faiz indirimini eleştirirken, " Türkiye'de ne Merkez Bankası rezervi var ne de enflasyon beklentisi aşağı yönlü. Bu durumda biz ne yapıyoruz, anlamam mümkün değil. Gerçekten akla mantığa aykırı işler yapıyoruz." dedi.

CHP Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP'li Kuşoğlu, iktidarın, muhalefetin yapısal reformlara ilişkin hiçbir uyarısını dikkate almadığını, "Nas" suresinden bahsedilirken faiz harcamalarının milyarlarca dolara ulaştığını söyledi. Merkez Bankası faiz indirimi yaparken, Hazine'nin borçlanma faizi ile ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinin yükseldiğini belirten Kuşoğlu, uygulanan politikalar ışığında ekonomiye ilişkin değerlendirme yapmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Kuşoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) devletin güven duyulması gereken kurumlarından biri olduğuna işaret ederek, "Milletvekili olarak bizi kamu kuruluşuna kim almaz? Millet bizi ne için seçti? Buna kim cesaret edebilir? Bu nasıl bir anlayıştır, nasıl bir devlet anlayışıdır? Devletin itibarını, güvenini temsil eden bu kurumlar devleti ne hale getirmiş. Bu utanılacak bir hadisedir. Orada yıllarını devlete vermiş, bu milletin bir temsilcisi olarak utandım o kapıların kapatılması dolayısıyla." diye konuştu.

Bülent Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların ve cumhurbaşkanının TBMM'ye ve dolayısıyla millete karşı sorumlulukları olmadığını ve hesap vermediklerini öne sürerek, TBMM'nin bütçe ve denetim haklarını kullanamadığını iddia etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar'da düzenlediği basın toplantısında Katarlı bir gazetecinin "Yine para istemeye mi geldiniz?" dediğini ifade eden Kuşoğlu, "Ekonomi tarihimizde böyle bir aşağılama yok bize karşı. Kimdir Katarlı gazeteciler de bize bunu sorabiliyorlar?" şeklinde konuştu.

İktidarın ekonomi politikalarının iktisada aykırı olduğunu savunan Kuşoğlu, "Evet, faiz düşürülmeli. Enflasyonun altında faizi olan ülkeler de var ama o ülkelerin hepsinde beklenti enflasyonun düşmesi yönünde. Bizde tam tersine enflasyon çıkma yönünde. O ülkelerde Merkez Bankası rezervleri yeterlidir piyasaya müdahale edebilmek için. Türkiye'de ne Merkez Bankası rezervi var ne de enflasyon beklentisi aşağı yönlü. Bu durumda biz ne yapıyoruz, anlamam mümkün değil. İktidarı eleştiriyoruz ama Allah sonumuzu hayretsin. Gerçekten akla mantığa aykırı işler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Kuşoğlu, Türkiye'nin, 15 milyon nüfuslu Yunanistan ile aynı tutarda bütçeye sahip olduğuna da dikkati çekerek, "Metaverse alem var. Ancak o sanal, gerçek olmayan alemde mutlu edilecek yoksul insanlar. Türkiye'yi oraya hazırlıyorlar herhalde." dedi.

"AKP'li milletvekili arkadaşlar ekmek, simit yemiyor mu?"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin tükettiği ve dün zam gelen benzini ve motorini AK Parti'li milletvekillerinin tüketip tüketmediğini sordu.

Tuvalet kağıdı, simit ve ekmek fiyatlarının arttığına da işaret eden Bülbül, "AKP'li milletvekili arkadaşlar ekmek, simit yemiyor mu? Bu iktidarı sürdürenler nerede yaşıyor?" sorularını yöneltti.

TÜİK'in açıkladığı verileri eleştiren Bülbül, "TÜİK Başkanı resmi evrakta sahtecilik suçundan yargılanacak." sözünü sarf etti.

CHP'li Bülbül, iktidarın kurumların içini boşalttığını ileri sürerek, "Özelleştirme İdaresini 'emlakçı pazarlamacı ofisi' haline getirdiniz. Elinizde sadece ne kaldı? Ağacın gölgesini satma derdine düştünüz, o ağacı kestirmeyeceğiz, o ağacın gölgesini de sattırmayacağız, bu vatanı hiçbir şekilde sattırmayacağız. Bunların hesabını sizlerden soracağız." diye konuştu.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, TÜİK'in yeni adının "Tayyip'i üzmeyen istatistikler kurumu" olduğunu öne sürerek, "TÜİK'e göre, Süleyman Soylu insan hakları savunucusu, Mustafa Varank şu an Mars'ta, Fatih Dönmez şu an Meclis bahçesinden çıkan dünyanın en büyük petrol kuyusunun başında, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Nobel Ekonomi Ödülü var, Merkez Bankasında 260 milyar dolar var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin borç içinde olduğunu ve vatandaşların geçinemediğini dile getiren Tığlı, "Sarayın sipariş ettiği enflasyon yüzde 21, oysa halkımızın gerçek enflasyonu çoktan yüzde 58. Ama 'şahsım hükümeti', 'Şu kadar büyüdük, bu kadar büyüdük, şahlanıyoruz, uçuyoruz.' La Fontaine'den masallar. Bir de bu masallar yetmezmiş gibi, işine gelmeyen her ekonomik ve siyasi gelişmede 'Birileri düğmeye bastı, dış güçler...' diyerek mağdur edebiyatı yapıyor. Allah aşkına, bu düğmeye basanlar kim, bu dış güçler kim? 2002 yılından beri çeşitli iç ve dış ittifaklarla bir olup cumhuriyet kazanımlarını yok etmek ve değiştirmek için düğmeye basanlar mı?" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, iktidarın, Türkiye'yi tarihinin en büyük ve yaygın yoksulluğuna sürüklediğini öne sürerek, "Milli Güvenlik Kurulunu ekonomik krize alet eden ancak anayasal bir kurul olarak üretici ve tüketici örgütlerini temsil eden Ekonomik ve Sosyal Konseyi 12 yıldır toplamayan bir anlayışın, müsebbibi olduğu felakete çözüm üretebileceği düşünülebilir mi?" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki elektrik dağıtım sisteminin 128,5 milyon dolara satılmasından sonra ortakların, şirketin hisselerinin beşte birini 1 milyar 474 milyon liraya sattığını belirterek, "Nasıl olduysa şirketin değeri 128 milyon dolardan 760 milyon dolara fırlamış, aradaki fark 630 milyon dolar. Sebepsiz zenginleşme. Altyapısı kurulu, geliri belli, gideri belli, abonesi hazır elektrik dağıtım sistemi yok pahasına satılıyor, sistemi alan ortaklar ikinci vurgunu da hisse satışı üzerinden yapıyor. İzin ve onay mercii Sermaye Piyasası Kurulu da işte bu vurguna çanak tutuyor." görüşlerini savundu.

"İnovatif ürün yapmak zorundayız"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, TİM verilerine göre Türkiye'nin birim kilogram başına ihracatının 1,09-1,53 dolar arasında değiştiğine dikkati çekerek, "Japonya 4, ABD 2,53, Polonya 1,83, bizi kıskanan Almanya 3,7, Güney Kore 2,54 dolara 1 kilogram ihracat yapıyormuş. Mesela Çin ile kıyaslanıyoruz, Çin 1,59'a 1 kilogram ihracat yapıyor. Bu şekilde ihracatta kalkınamayız. İhracatla kalkınabilmek için inovatif ürün yapmak, katma değeri yüksek ürün üretmek, Sanayi 5.0'a geçmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, esnaf ve ticaret insanı olarak bu kesimin sesini duyurmak istediğini dile getirerek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un bakanlık görevine geldikten sonra esnafı unuttuğunu iddia etti. AK Parti hükümeti döneminde esnafın evine ağlaya ağlaya gittiğini savunan Serter, esnafın yüzde 60'ının fiyat artışları nedeniyle battığını ileri sürdü. Serter, partisinin iktidara gelmesi halinde "esnaf bakanlığı" kuracağını ve esnafın bütün ihtiyaçlarını gidereceklerini kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yerinden söz alarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısında işveren tarafının asgari ücret için düşük bir tutar artışı öngördüğünü, asgari ücretin 6 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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