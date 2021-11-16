Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrolarına atama yapıldı
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi başmüfettişliği ve vergi müfettişliği kadrolarına toplam 1271 kişinin ataması gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi başmüfettişliği ve vergi müfettişliği kadrolarına toplam 1271 kişinin ataması gerçekleştirildi.
Bakanlığa ilişkin atama kararı listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan vergi başmüfettişliklerine toplam 976 vergi müfettişinin ataması yapıldı.
Bakanlıkta açık bulunan vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren toplam 295 vergi müfettiş yardımcısı atandı.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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