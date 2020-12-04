Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'sahte hesap' açıklaması
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Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'sahte hesap' açıklaması

04.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:04
Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'sahte hesap' açıklaması

Son dakika haber: HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden bazı görseller kullanılarak, Bakan Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden bazı görseller kullanılarak, Bakan Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden bazı görseller kullanılarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi. Söz konusu görsellerin kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu belirtilerek, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır. Ayrıca söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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