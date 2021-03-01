Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kripto para' açıklaması
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kripto para' açıklaması

01.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:20
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kripto para' açıklaması

Son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

ANKARA, -


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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