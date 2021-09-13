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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan Dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, JP Morgan ve Societe Generale yetkilendirildi.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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