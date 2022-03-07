Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Kur korumalı hesapla dünyaya örnek olduk, çok ciddi bir döviz hesaplara girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Kur korumalı hesapla dünyaya örnek olduk, çok ciddi bir döviz hesaplara girdi. Son günlerdeki sıkıntılara, dünyadaki krize rağmen bu katılım devam ediyor." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi