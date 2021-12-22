Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: (Yükselen fiyatlar) Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: (Yükselen fiyatlar) Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir"

"Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O, bu, sen, ben yok. Öteki yok, hep beraber" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Nebati, dün akşam bir televizyon kanalında yeni modelle ilgili açıklama yaptığını hatırlatarak, "Yarın Belediye Başkanlarımıza sunumumuz olacak. MYK'da sunumumuz olacak. Ardından 4 Ocak'ta İl Başkanları Toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile yaptık, Anadolu'ya çıkacağız. Diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama. O gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O bu yok sen ben yok. Öteki yok hep beraber" dedi.

Kurdaki gerilemenin fiyatlara yansımasının yavaş olup olmadığına ilişkin soruya da cevap veren Bakan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kendini göstereceğini ifade etti.