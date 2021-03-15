Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

15.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:17
Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Son dakika haberler... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarın konuk olacağı AA Editör Masası'nda, "Ekonomi Reform Paketi"nin ayrıntılarını paylaşacak, hayata geçirilecek reformların yol haritasını, Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarın konuk olacağı AA Editör Masası'nda, "Ekonomi Reform Paketi"nin ayrıntılarını paylaşacak, hayata geçirilecek reformların yol haritasını, Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıklayacak.

Bakan Elvan, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları" ile ilgili soruları yanıtlayacak.

Bakanlığın sorumluluğundaki reformların hayata geçirilmesi için atacakları adımları anlatacak Elvan'a, reformlar arasında en fazla dikkat çeken konulardan olan esnafa yönelik vergi muafiyetinin ne zaman uygulanacağı sorusu yöneltilecek.

Öte yandan, öncelikli gündem maddelerinden olan enflasyonla mücadele konusunda oluşturulacak Fiyat İstikrarı Komitesine ilişkin takvim ile Komitenin görev ve sorumluluklarının neler olacağına ilişkin bilgi vermesi beklenen Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ndeki finansal sektöre yönelik getirilecek yeni uygulama ve düzenlemeler, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için atılacak adımlara yönelik bilgi vermesi bekleniyor.

Gündemdeki birçok sorunun yöneltileceği Elvan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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