Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız....
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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız....

10.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:37
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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