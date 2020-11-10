Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız....

Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz.