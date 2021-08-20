Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ziyaretlerde bulundu
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli İş Dünyası Buluşması" programına katılan Bakan Elvan, daha sonra valiliğe geçti. Burada Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Elvan, valilik anı defterini imzalayarak, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kocaeli Defterdarlığını ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Elvan'a AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt'u da ziyaret eden Elvan, daha sonra kentten ayrıldı.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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