Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."
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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

03.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:15
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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