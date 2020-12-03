Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."
03.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:15
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık