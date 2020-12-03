Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.