Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum."
Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır