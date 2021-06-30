Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum."

Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum.