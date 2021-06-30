Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum."
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum."

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 'Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum.'
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum." - Haberler Ekonomi
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