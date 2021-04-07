Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldık. Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı