Bakan Elvan, G-20 Bakanlar toplantısına katıldı
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Bakan Elvan, G-20 Bakanlar toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Elvan, G-20 Bakanlar toplantısına katıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, video konferans yöntemi ile G-20 Bakanlar toplantısına katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, video konferans yöntemi ile G-20 Bakanlar toplantısına katıldı. 

Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, G-20 Bakanlar toplantısına katıldığını duyurdu. Video konferans ile gerçekleşen toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşan Bakan Elvan, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık" açıklamasında bulundu.

Haber:  ANKARA,


Bakan Elvan, G-20 Bakanlar toplantısına katıldı
Bakan Elvan, G-20 Bakanlar toplantısına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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