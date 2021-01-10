Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir.