Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile görüştü
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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile görüştü

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile görüştü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Venedik kentinde yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Elvan, toplantı kapsamında ikili temaslarını sürdürdü.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusundaki görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Elvan, dün de ABD, Fransa, Güney Kore, Arjantin ve Meksikalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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