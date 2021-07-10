Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile görüştü

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.