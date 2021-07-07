Son dakika haberi... 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifine 'cinsel ilişki' düzenlemesi
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Son dakika haberi... 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifine 'cinsel ilişki' düzenlemesi

Son dakika haberi... 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifine 'cinsel ilişki' düzenlemesi
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 'hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesi yer alacak.

TBMM, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 'hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesi yer alacak.

TBMM'de görüşmelerine başlanan Hayvanları Koruma Kanunu'nda, AK Parti önergeyle değişikliklere gidecek. Buna göre, kanunun 11'inci maddesinde yer alan 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır' ifadesinde muhalefetin ve hayvan hakları koruyucularının talepleri üzerine değişiklik yapılacak. Buradaki 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesi kullanılacak.Ayrıca kanun teklifinin 14'üncü maddesinde yer alan, 'Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 10 bin TL idari para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür' ifadesinde sayılan ırklar kanun maddesinden çıkarılacak. Kanunla, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından tehlike arz eden hayvanlar tek tek belirlenecek, bir ırk tamamiyle tehlikeli olarak sayılmayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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