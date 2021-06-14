Son dakika haberi | Hayvan otlatma meselesinden komşular birbirine girdi: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Hayvan otlatma meselesinden komşular birbirine girdi: 2 yaralı

Son dakika haberi | Hayvan otlatma meselesinden komşular birbirine girdi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayvan otlatma meselesinden iki komşu arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayvan otlatma meselesinden iki komşu arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Hanönü'ne 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hocavakıf köyü Cozoğlu mevkiinde iki komşu arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kazım A.'ya (36) ait hayvanlar otladıkları sırada, Fikret Ü.'ye ait tarlaya girdi. Daha sonra hayvanların tarlasında otladığını gören Fikret Ü. ile Kazım A. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Fikret Ü. kolundan yaralandı. Bir süre sonra Fikret Ü.nün oğulları Selçuk Ü.(32), Emre Ü. (30), F.Ü. (17) ve 14 yaşındaki M.Ü. ile Kazım A.nın kardeşi Mehmet A., hayvan otlatırken tarlada tartışmaya başladı. Tartışmada Mehmet A. yaralandı.

Fikret Ü., Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi edilirken Mehmet A. ise Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde ayakta tedavi edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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