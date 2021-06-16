Son dakika haberi | Hayvan otlatırken kaybolan çocuk ormanlık alanda bulundu
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Son dakika haberi | Hayvan otlatırken kaybolan çocuk ormanlık alanda bulundu

Son dakika haberi | Hayvan otlatırken kaybolan çocuk ormanlık alanda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Ardahan'da hayvan otlatmaya gittikten sonra kaybolan Boran Şenel (14), köyüne 10 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda bulundu.

Ardahan'da hayvan otlatmaya gittikten sonra kaybolan Boran Şenel (14), köyüne 10 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda bulundu.

Ardahan Merkeze bağlı Bağdaşen köyünde yaşayan Hanife Şenel, dün saat 14.00 sıralarında, jandarmayı arayıp, sabah saat 06.30 itibariyle hayvan otlatmaya giden oğlu Boran Şenel'den haber alamadığını hayvanlarını arazide başıboş bulduğunu, oğlunun hayvanların başında olmadığını, çocuğunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Şenel'in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 42 güvenlik korucusu ile drone ekibi sevk edildi. Arama kurtarma köpeği Riko'nun da kullandığı aramada Boran Şenel'in, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Jandarmanın ailesine teslim ettiği Boran Şenel, hayvan otlatırken kaybolduğunu söyledi. Hanife Şenel de oğlunu sağ salim bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ARDAHAN

Son dakika haberi | Hayvan otlatırken kaybolan çocuk ormanlık alanda bulundu
Son dakika haberi | Hayvan otlatırken kaybolan çocuk ormanlık alanda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
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