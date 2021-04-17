Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu
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Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonuİZMİR'in Menemen ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir hayvan çiftliğine yaptığı kumar operasyonunda 62 kişi suçüstü yakalandı.

İZMİR -Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu

İZMİR'in Menemen ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir hayvan çiftliğine yaptığı kumar operasyonunda 62 kişi suçüstü yakalandı. 2 kişiye yer ve imkan sağlama suçundan idari işlem yapılırken, 62 kişiye toplamda 109 bin 308 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen ilçesine bağlı Günerli Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde kumar oynatıldığı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kumarhaneye döndürülen hayvan çiftliğine müşteri gibi gitti. Bir süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri, hayvan çiftliğine tedbirli bir şekilde yaklaşarak baskın düzenledi. Jandarmanın baskını üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, JASAT ekiplerince önlendi. Kumar oynadıkları sırada suçüstü yakalanan 62 kişiye, 'Kumar oynama' ve 'Emre aykırı davranış' suçundan toplamda 109 bin 308 lira idari para cezası kesilirken, 2 kişiye 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

ERKETELERE SİTEM

Öte yandan, hayvan çiftliğini kumarhaneye döndüren şüphelilerin çatıya 3 gözcü koyduğu öğrenildi. Gözcülerin, tedbirli bir şekilde yaklaşan jandarma ekiplerini fark etmemesi sonucu operasyon başarı ile sonuçlandı. Suçüstü yakalandıktan sonra para cezası kesilen 62 kişi kontrollü bir şekilde serbest bırakılırken, bazı kişiler gözcülerin jandarmayı fark etmemesine sitemde bulundu.

Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu
Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu
Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu
Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu
Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu
Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu
Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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