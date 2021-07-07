Son dakika haberi: Hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Son dakika haberi: Hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sivas'ta hayvan ambulansı ile jeep kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta hayvan ambulansı ile jeep kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza kent merkezi Gazi Lisesi Alt Geçidinde yaşandı. Karşı yönlerden gelen O.E. yönetimindeki jeep ile M.R. yönetimindeki 06 CIC 407 plakalı hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve jeep'te bulunan M.D. ve G.D. yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son dakika haberi: Hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi: Hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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