Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
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Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SİVAS'ta, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile cipin çarpışması sonucu sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile cipin çarpışması sonucu sürücüler dahil 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Emek Mahallesi Gazi Lisesi alt geçidinde meydana geldi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait, Murat Rodos yönetimindeki 06 CIC 407 hayvan ambulansı ile Onur Demir'in kullandığı 58 ACN 995 plakalı cip çarpıştı. Kazada sürücüler ile cipte bulunan Melisa ve Gülşen Demir yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi... Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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