Son dakika haberi | Hayvan alım satımı tartışmasında öldürüldü; ağabey- kardeş gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Hayvan alım satımı tartışmasında öldürüldü; ağabey- kardeş gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hayvan alım satımı tartışmasında öldürüldü; ağabey- kardeş gözaltında

Son dakika habere göre SİVAS'ın Divriği ilçesinde Erol K. (43), hayvan alım satımı nedeniyle tartıştığı Köksal Ülker'i (48) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde Erol K. (43), hayvan alım satımı nedeniyle tartıştığı Köksal Ülker'i (48) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası Erol K., ağabeyi M.K. (57) ile birlikte gözaltına alındı. 

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Mursal köyünde meydana geldi. Erol K., hayvan alım satımı nedeniyle tartıştığı Köksal Ülker'e, kendi evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti. Ülker, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ülker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Erol K. ve ağabeyi M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Köksal Ülker'in cansız bedeni de otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Erol K.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, evlerinin önüne gelen Köksal Ülker'in, ağabeyi M.K.'nin boynuna bıçak dayadığını, bunu görünce de evden aldığı av tüfeğiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Okay Yokuşlu İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Hayvan alım satımı tartışmasında öldürüldü; ağabey- kardeş gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:54:44. #1.16#
title