Son dakika haberi... HAYDİ ekibi, kediye eziyet ihbarına giderken kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... HAYDİ ekibi, kediye eziyet ihbarına giderken kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... HAYDİ ekibi, kediye eziyet ihbarına giderken kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇORUM'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibinin kediye eziyet edildiği ihbarına gittikleri araç, otomobille çarpıştı.

ÇORUM'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibinin kediye eziyet edildiği ihbarına gittikleri araç, otomobille çarpıştı. Kazada 2'si polis 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde çevre yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Kediye eziyet edildiği yönündeki ihbar üzerine HAYDİ ekibi, bölgeye hareket etti. Ekibi taşıyan araç, kontrolden çıkıp, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada ekip aracının sürücüsü Güner Dağ ile Salim Arslan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi... HAYDİ ekibi, kediye eziyet ihbarına giderken kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika haberi... HAYDİ ekibi, kediye eziyet ihbarına giderken kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

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