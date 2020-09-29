Hayat bebek işkence ile öldü iddiası: Anne ile babaya tutuklama talebi (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayat bebek işkence ile öldü iddiası: Anne ile babaya tutuklama talebi (1)

29.09.2020 23:34 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:40
Hayat bebek işkence ile öldü iddiası: Anne ile babaya tutuklama talebi (1)

SANCAKTEPE'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar hayatını kaybetti.

SANCAKTEPE'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen bebeğin anne ve babası, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama sitemiyle mahkemeye sevk edildi.


- İstanbul
Hayat bebek işkence ile öldü iddiası: Anne ile babaya tutuklama talebi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Mert Fırat Özlem Yıldız Aleyna Tilki
Spor Babel Samatta Gökhan Töre Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayat bebek işkence ile öldü iddiası: Anne ile babaya tutuklama talebi (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 23:40:45. #1.14#
title