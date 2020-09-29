Hayat bebek işkence ile öldü iddiası: Anne ile babaya tutuklama talebi (1)
29.09.2020 23:34 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:40
SANCAKTEPE'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar hayatını kaybetti.
SANCAKTEPE'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen bebeğin anne ve babası, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama sitemiyle mahkemeye sevk edildi.
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- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı