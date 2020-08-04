Son dakika haberi! Hayat Ağacı Derneği 108 büyükbaş kurban kesti
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Son dakika haberi! Hayat Ağacı Derneği 108 büyükbaş kurban kesti

Son dakika güncel haberi... Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverlerin bağışlarından oluşan 108 büyükbaş kurban kesti.

Son dakika haberi! Hayat Ağacı Derneği 108 büyükbaş kurban kesti
04.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:44

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverlerin bağışlarından oluşan 108 büyükbaş kurban kesti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneğince her yıl düzenlenen vekaletle kurban kampanyası bu sene de devam etti.

Bayram süresince yurt içi ve dışından hayırseverlerin bağışlarıyla 108 büyükbaş kurban, hisse sahipleri adına kesildi.

Derneği ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür eden Duman, ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasından sene boyunca temel ihtiyaçlarının yanı sıra her ay limit dışı et alabileceğini belirtti.

Kurban hissesi bağışlarının yanı sıra kestikleri kurbanlardan pay getiren vatandaşların olduğunu bildiren Duman, şunları kaydetti:

"Hayat Ağacı Derneği görevlileri, bayramın birinci ve ikinci günü geç saatlere kadar yoğun çalıştı. Bayramın birinci günü kurban kesimlerinin tamamlanmasının ardından etler karkas şeklinde soğuk hava deposuna yerleştirildi. Bir gün dinlendirildikten sonra bayramın ikinci günü parçalanan ve kemiklerinden sıyrılan etlerin bir kısmı pay sahiplerine verilmek üzere 5 kilogramlık paketlere yerleştirildi.

Kurban kesimleri esnasında her bir hisse sahibinin adının okunduğu ve vekaletinin verildiği anlar, kamera kaydına alındı. Kurban kesimlerinin ve bu sürecin işleyişinin bulunduğu görüntüler, ilerleyen günlerde derneğin internet sitesinde yer alacak."

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Kaynak: AA

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