Son dakika haberi: Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kredi limiti 150 bin liraya yükseldi

Havza Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ömer Büyük, esnaf kredisinde limiti 150 bin liraya yükselttiklerini bildirdi.

Türkiye'deki esnaf kefalet kooperatiflerinin takipteki kredilerine göre risk gruplarına ayrıldığını belirten Büyük, "Kooperatifimiz daha önce 6'ıncı gruptaydı, takipteki kredi oranımızdaki düşüş ile birlikte 5'inci risk grubuna yükseldik." dedi.

Kredinin 60 ay kadar vadelerle verildiğini ifade eden Büyük, şunları kaydetti:

"Daha önce esnafımıza 125 bin liraya kadar kredi kullandırırken 5. gruba yükselmemiz ile birlikte bu rakam 150 bin liraya kadar yükseldi. Esnafımıza hayırlı olsun. Göreve geldiğimiz süreden bu yana esnafımıza katkı sunmak için çalışmaktayız. Bunun da karşılığını risk grubumuzun değişmesi ile aldık. 2021 yılı Ocak ayından bu yana 102 esnafımıza 8 milyon 11 bin 642 lira kredi kullandırarak kaynak sağladık."