Son dakika haberi... Havza'da tekstil üzerine yatırım yapan firma yetkilileri, Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret etti
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Son dakika haberi... Havza'da tekstil üzerine yatırım yapan firma yetkilileri, Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Havza'da tekstil üzerine yatırım yapan firma yetkilileri, Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Havza'da tekstil ve triko üretimi üzerine yatırım yapan firma yetkilileri, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e ziyarette bulundu.

Havza'da tekstil ve triko üretimi üzerine yatırım yapan firma yetkilileri, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e ziyarette bulundu.

Özdemir'in makamında gerçekleşen ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar'ın eşlik ettiği ziyarette iş insanları Aytaç Sav ve Yavuz Taylan, yapılan yatırım hakkında bilgi verdi.

Özdemir, Havza'nın nakliye açısından yatırımcılar için çok büyük avantajlar sunduğunu dile getirerek, "İnşallah Havza, önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacak. Havza Belediyesi olarak ilçemizde yatırım yapacak tüm yatırımcılarımızın yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Pandemi ortamında üretime ve istihdama destek olmak için yatırım yapan, istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sav, toplamda 1 milyon 500 bin liralık yatırım öngördüklerini belirterek, "İlk etapta 35 bayan personel ile işe başladık. Triko üzerine üretim yapacağımız iş yerimizde 100 bayan istihdam etmeyi hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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