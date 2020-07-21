Son dakika haberi! Havza'da jeotermal su sondaj çalışması başladı Son dakika habere göre Havza Belediyesi tarafından mevcut jeotermal su kaynaklarını korumak ve miktarı artırmak amacıyla sondaj çalışmasına başlandı.

Havza Belediyesi tarafından mevcut jeotermal su kaynaklarını korumak ve miktarı artırmak amacıyla sondaj çalışmasına başlandı.

Kaplıcalar mevkisinde başlanan termal su sondaj çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçedeki mevcut termal kaynakları artırmak için yeni bir sondaj çalışması yaptıklarını belirten Özdemir, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğinde devam eden çalışmada bir amacımız da mevcut su kaynaklarımızda yaşanabilecek olumsuzluğa karşı tedbirli olabilmek. Asıl hedefimiz ise mevcut sıcak su miktarını artırarak bölgemizi yatırım için daha cazip hale getirmek." dedi.

Sondaj çalışmasının yaklaşık 5 ay süreceğini bildiren Özdemir, "Hedefimiz 800 metre sondaj yapmak. Bundan önceki sondajlarda 600 ila 650 metrede sıcak suya ulaştık. Umuyorum SHJ -13 kuyumuzda da bu metrelerde termal suya ulaşacağız. Tüm yatırımcıları ilçemize davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA