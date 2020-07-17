Son dakika haberi | Havza'da CHP Hayır Çarşısı açıldı Bir son dakika haberine göre Atakum Belediyesi tarafından Havza'da Hayır Çarşısı açıldı.

Atakum Belediyesi tarafından Havza'da Hayır Çarşısı açıldı.

CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, İnönü Mahallesi TOKİ Havza Konakları'nda açılan Hayır Çarşısı'nın açılışında, Atakum Belediyesi tarafından açılan hayır çarşısının 1 ay boyunca açık kalarak ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağını söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok hizmetler yürüttüklerini anlatarak, "Bu da hizmetlerimizden biri. Atakum'da gıda bankası ile ihtiyaç sahiplerimize yardımcı oluyoruz. Tüm dayanışma sevenleri desteğe bekliyoruz. Tüm ilçelerimizde hayır çarşılarımızı açacağız. Bize ne kadar çok destek gelirse biz de o kadar çok ihtiyaç sahibine ulaşırız." dedi.

Konuşmaların ardından hayır çarşısının açılışı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin eşi Gülay Deveci tarafından yapıldı.

Programa İYİ Parti Havza İlçe Başkanı Abdullah Baş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA