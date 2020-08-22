Son dakika haberi | Havran'da orman yangını Gelen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Havran ilçesinde, çam fidanı yetiştirme sahasında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, çam fidanı yetiştirme sahasında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında, 3 dönüm çam fidanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında, Havran ilçesi kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi Madra Dağında çam ormanlarının bulunduğu çam fidanı yetiştirme bölgesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri ve 9 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 1 su tankeriyle havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kuvvetli poyraza karşın alevler kontrol altına alındı.İlk belirlemelere göre, yaklaşık 3 dönüm alanda etkili alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

- Balıkesir

Kaynak: DHA